مركز أبجد يختتم تدريب 25 شابا وشابة حول ''ثقافة التعايش والتسامح والسلام'' [20/يوليو/2017] ذمار - سبأ:

اختتم مركز أبجد للدراسات والتنمية بمدينة ذمار اليوم البرنامج التدريبي لـ 25 شابا وشابة حول "تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلام".



تلقى المشاركون في البرنامج الذي إستمر خمسة أيام معارف عن قيم السلام والتعايش من خلال ما تضمنه من تطبيقات معرفية تتعلق بأدوات تحليل النزاع وخطوات التغيير الإيجابي من النزاع إلى السلام.



كما تلقى المتدربون مفاهيم بناء السلام ومراحله ومبادئ إشراك الشباب في صناعة السلام, بالإضافة الى مواضيع متعلقة بقيم التسامح الديني والتعايش المجتمعي والسياسي, وإدارة الأزمات والحد من تداعياتها, وآليات العمل لتعزيز قيم التعايش والسلام.



وأوضح منسق البرنامج دلال الصيادي أن برنامج شباب من أجل التعايش والسلام في ذمار الذي ينفذ بنسخته الثانية، يتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة منها جلسات حوارية لتعزيز ثقافة التعايش والتسامح والسلام بين ابناء المجتمع .. مبينا أن المركز يسعى من خلال هذه البرامج إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع التعايش والسلام.



وبين أن تدريب 25 شابا وشابة تعد المرحلة الأولى من البرنامج يتبعه عدة مراحل منها عقد جلسات حوارية ونقاشية تستهدف الشرائح الإجتماعية في المحافظة, ويستمر لمدة أشهر.



ويأتي البرنامج التدريبي عبر المدربان محمد عزان وتوفيق الجند، ضمن برنامج "شباب من أجل التعايش والسلام" والذي ينفذه مركز أبجد للدراسات والتنمية بذمار للعام الثاني، ضمن الأنشطة المجتمعية والشبابية للمركز في خطته للعام الجاري.



يذكر أن مركز أبجد للدراسات والتنمية منظمة مدنية تعمل في مجال الديمقراطية والتنمية السياسية والإعلامية وتمكين الشباب من خلال البرامج والأنشطة المدنية التي يتبناها.

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