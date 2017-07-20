اللجنة المنظمة تحدد مكان مسيرة الصرخة نحو الأقصى [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

حددت اللجنة التحضيرية للذكرى السنوية للصرخة مكان إقامة المسيرة الكبرى " الصرخة نحو الأقصى " الستين الجنوبي تقاطع جولة المصباحي بالعاصمة صنعاء عصر غد الجمعة.



وجددت اللجنة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) دعوتها لجميع المواطنين بالعاصمة صنعاء والمحافظات للحضور والمشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستنطلق الساعة الثالثة عصر الجمعة.



وأهابت اللجنة بجميع المشاركين إلتزام خطوط السير المحددة من قبل إدارة مرور أمانة العاصمة بما يسهل من الدخول والخروج والتوافد.



وأشارت اللجنة في بلاغها إلى أهمية الخروج والتظاهر والإحتشاد في هذه المسيرة لرفض ما يتعرض له الأقصى والقدس من تهويد إسرائيلي لطمس الهوية الإسلامية بدعم أمريكي صريح ومعلن.



واعتبرت اللجنة ما يتعرض له اليمن من عدوان سعودي أمريكي إسرائيلي وما تتعرض له السواحل والجزر اليمنية من مخططات تآمرية إحتلالية تندرج ضمن هذه مخططات التآمر والهيمنة الأمريكية الصهيونية على المنطقة.

سبأ