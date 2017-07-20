مدير تربية أمانة العاصمة: إمتحانات الشهادة الأساسية إستكملت بنجاح [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

قال رئيس اللجنة الفرعية للإمتحانات مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة محمد عبدالله الفضلي "إن إمتحانات الشهادة العامة الأساسية بالمراكز الإمتحانية بالعاصمة إستكملت اليوم بنجاح وفق خطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم".



وأوضح الفضلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إمتحانات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية القسم الأدبي تنتهي بعد غد السبت والقسم العلمي الإثنين القادم .. مشيرا إلى أن الإمتحانات تسير بصورة طبيعية ولا توجد صعوبات بإستثناء إستمرار العدوان والحصار.



وتقدم لإمتحانات الشهادة العامة الأساسية بأمانة العاصمة للعام الدراسي 2016 - 2017م أكثر من 48 ألف طالبا وطالبة في 107 مراكز إمتحانية أساسي في عموم المديريات العشر، فيما يستكمل 33 ألف طالبا وطالبة، إمتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في 87 مركز إمتحاني، بإشراف سبعة آلاف و145 معلماً ومعلمة وكادر تربوي وتعليمي.



وأكد الفضلي أن المكتب بدعم السلطة المحلية بالأمانة حرص على بذل الجهود لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من إستكمال إمتحاناتهم وإنجاح العملية التعليمية للعام الدراسي 2016 - 2017م بمدارس العاصمة للعام الثالث على التوالي في ظل الصعوبات التي تواجه الوطن جراء إستمرار العدوان.



وجدد مدير مكتب التربية بالأمانة التأكيد على أن إصرار القطاع التربوي والطلاب على إنجاح العملية التعليمية والإمتحانية للعام الثالث على التوالي، رسالـة لقوى العدوان بإستمرار الشعب اليمني في ميادين العمل لبناء الوطن والدفاع عنه.

سبأ