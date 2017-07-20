وزير الخارجية يعرب عن تعازيه للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في وفاة والده [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

أعرب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله عن تعازيه للقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء محمد فراهت، في وفاة والده.



وأوضح وزير الخارجية في برقية العزاء أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأسرته يعدون أحد ضحايا العدوان السعودي الإماراتي المدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية.



وأشار إلى أنه بالرغم من القائم بالأعمال الإيراني بصنعاء ممثل دبلوماسي لدولته ويتمتع بكافة الامتيازات والحصانات التي أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وبالرغم من علاقات دولتي العدوان بإيران والتبادل التجاري الآخذ بالازدياد، لكن تحالف العدوان كعادته في انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية، عمل على منع الدبلوماسي الإيراني من السفر عبر أحدى رحلات الأمم المتحدة أو الرحلات الروسية بالرغم من الظروف الإنسانية التي تتطلب سفره إلى بلاده.



ولفت إلى أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية لم يتمكن من السفر نظرا لاستمرار تعنت العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية، والتي يقصد بها مضايقة ومحاربة الشعب اليمني أولا وأخيرا.

