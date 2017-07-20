محافظ تعز يتفقد تبة سوفتيل والأمن المركزي وأحياء كلابة والحرير [20/يوليو/2017] تعز - سبأ:

تفقد محافظ تعز عبده الجندي اليوم تبة سوفتيل ومعسكر الأمن المركزي وإحياء كلابة والحرير بتعز.



واطلع المحافظ الجندي على حجم الأضرار التي لحقت بفندق السعيد ومنازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري لطيران العدوان السعودي الأمريكي.



وجدد المحافظ إدانته لإستهداف العدوان للمنشآت السياحية والصحية والتعليمية والمرافق الخدمية والأحياء السكنية والمدنيين على إمتداد خارطة الوطن.



وحيا خلال زيارته صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الجبهة الشمالية لمدينة تعز واستبسالهم في مواجهة العدوان ومرتزقته دفاعا عن الوطن والشرف والكرامة.



وأكد أن صمود الأبطال وثباتهم وشجاعتهم في الجبهات وتحقيق الإنتصارات ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ ووجدان أحرار اليمن .. مشيرا إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته مصيرهم مزبلة التاريخ.



فيما عبر المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لزيارة محافظ تعز وتفقد أحوالهم .. مؤكدين إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمحتلين.



وكان محافظ تعز تفقد أحوال المواطنين في أحياء كلابه والحرير واحتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية .. مشيدا بمواقفهم في حفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة.

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