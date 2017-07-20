ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 06:30:14م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
زيادة عدد السياح الأجانب في تونس بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري
فوز مرشح الائتلاف الحاكم رام نات كوفيتد بالرئاسة الهندية
الولايات المتحدة ترفع الحظر على اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات
الفلسطينيون يواصلون اعتصامهم أمام الأقصى رافضين الدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ تعز يتفقد تبة سوفتيل والأمن المركزي وأحياء كلابة والحرير
[20/يوليو/2017] تعز - سبأ:
تفقد محافظ تعز عبده الجندي اليوم تبة سوفتيل ومعسكر الأمن المركزي وإحياء كلابة والحرير بتعز.

واطلع المحافظ الجندي على حجم الأضرار التي لحقت بفندق السعيد ومنازل وممتلكات المواطنين جراء القصف الهستيري لطيران العدوان السعودي الأمريكي.

وجدد المحافظ إدانته لإستهداف العدوان للمنشآت السياحية والصحية والتعليمية والمرافق الخدمية والأحياء السكنية والمدنيين على إمتداد خارطة الوطن.

وحيا خلال زيارته صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع الجبهة الشمالية لمدينة تعز واستبسالهم في مواجهة العدوان ومرتزقته دفاعا عن الوطن والشرف والكرامة.

وأكد أن صمود الأبطال وثباتهم وشجاعتهم في الجبهات وتحقيق الإنتصارات ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ ووجدان أحرار اليمن .. مشيرا إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته مصيرهم  مزبلة التاريخ.

فيما عبر المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لزيارة محافظ تعز وتفقد أحوالهم .. مؤكدين إستمرار الصمود في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمحتلين.

وكان محافظ تعز تفقد أحوال المواطنين في أحياء كلابه والحرير واحتياجاتهم من المشاريع الخدمية والتنموية .. مشيدا بمواقفهم في حفظ الأمن والإستقرار والسكينة العامة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
نائب رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ فرحان حسن العران
مكتب رئاسة الجمهورية ينعي استشهاد سقاف الجنيد
مركز أبجد يختتم تدريب 25 شابا وشابة حول ''ثقافة التعايش والتسامح والسلام''
تفقد إمتحانات الشهادة الأساسية في عدد من المراكز الإمتحانية بتعز
اللجنة المنظمة تحدد مكان مسيرة الصرخة نحو الأقصى
مدير تربية أمانة العاصمة: إمتحانات الشهادة الأساسية إستكملت بنجاح
وزير الخارجية يعرب عن تعازيه للقائم بأعمال السفارة الإيرانية في وفاة والده
الماجستير بإمتياز للباحث فؤاد الجدري من جامعة الدول العربية
مناقشة أنشطة فرع الهيئة العامة لمياه الريف في مواجهة الكوليرا بريمة
تكريم كوكبة من رواد ومبدعي الحركة الثقافية بمحافظة حجة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
[20/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة
[19/يوليو/2017]
السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by