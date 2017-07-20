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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 04:55:44م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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الصين تؤكد انها ستواصل دور بناء في تعزيز السلام في الشرق الاوسط
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  عربي ودولي
الصين تؤكد انها ستواصل دور بناء في تعزيز السلام في الشرق الاوسط
[20/يوليو/2017] بكين - سبأ:
أكدت الصين مجددا اليوم انها ستواصل أداء دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط..معتبرة ان الوضع في المنطقة يمر بمتفرق طرق حاسم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي دوري إن الصين بصفتها الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ستعزز التنسيق والتعاون مع دول المنطقة وستعمل مع المجتمع الدولي لدفع الوضع إلى المسار الصحيح.

واضاف كانغ ان الصين وجهت عدة مقترحات إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وتلقت تقديرات إيجابية من قبل الأطراف المعنية.. واشار الى أن بلاده ستواصل أداء دور بناء في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الاوسط.
سبأ
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