الصين تؤكد انها ستواصل دور بناء في تعزيز السلام في الشرق الاوسط [20/يوليو/2017] بكين - سبأ:

أكدت الصين مجددا اليوم انها ستواصل أداء دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط..معتبرة ان الوضع في المنطقة يمر بمتفرق طرق حاسم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي دوري إن الصين بصفتها الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ستعزز التنسيق والتعاون مع دول المنطقة وستعمل مع المجتمع الدولي لدفع الوضع إلى المسار الصحيح.



واضاف كانغ ان الصين وجهت عدة مقترحات إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط، وتلقت تقديرات إيجابية من قبل الأطراف المعنية.. واشار الى أن بلاده ستواصل أداء دور بناء في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الاوسط.

سبأ