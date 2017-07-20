انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [20/يوليو/2017] مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (63ر43) نقطة وبنسبة (87ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (37ر4999) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5043) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (12) مليونًا و(292) ألفًا و(733) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (2ر700) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(536) ألفًا و(209) ريالات عمانية.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (300ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (37ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (608) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (94ر4) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(617) ألف ريال عماني أي ما نسبته (16ر13) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني مليونًا و(10) آلاف ريال عماني وبنسبة (21ر8) في المائة.

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