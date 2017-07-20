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انخفاض طلبات الاعانة الامريكية لأدنى مستوياتها في خمسة اشهر
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  اقتصاد
انخفاض طلبات الاعانة الامريكية لأدنى مستوياتها في خمسة اشهر
[20/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:
تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع ملامسا أدنى مستوياته في نحو خمسة أشهر مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي للوظائف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في بيان لها إن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بمقدار 15 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 233 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في 15 يوليو . وهذا أدنى مستوى منذ فبراير حينما انخفضت الطلبات إلى 227 ألفا مسجلة افضل قراءة منذ مارس  1973.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بواقع ألف طلب عن التقديرات السابقة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تراجع الطلبات إلى 245 ألفا.

وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب الذي يرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع 124 على التوالي. وتقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل حيث سجل معدل البطالة 4.4 بالمئة.

يأتي الانخفاض في طلبات إعانة البطالة في أعقاب بيانات أعلنت الأسبوع الماضي وأظهرت أن الاقتصاد خلق 222 ألف فرصة عمل الشهر الماضي وهي ثاني أعلى زيادة في الوظائف منذ بداية العام الحالي.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 2250 طلبا إلى 243 ألفا و750 طلبا في الأسبوع الماضي.
سبأ
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