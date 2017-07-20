استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم [20/يوليو/2017] بيت لحم - سبأ:

استشهد شاب فلسطيني، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية وطبية القول: إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب.. بحجة محاولة طعن، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وقامت تلك القوات باحتجاز جثمانه، وأخذه من مكان الحادث.



وقال مدير الاسعاف والطوارئ في بيت لحم محمد عوض: إن الشاب أصيب برصاص بالرأس والصدر، على الشارع الرئيسي في بلدة توقع قرب مدرسة الخنساء، ووضعه الصحي كان حرجا للغاية.



وأوضح أن مواجهات اندلعت فور استشهاد الشاب في البلدة، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اللحظة.

سبأ