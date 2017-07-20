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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 04:55:44م
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  اقتصاد
المركزي الأوروبي يبقي على التزامه بالتحفيز رغم تحسن النمو
[20/يوليو/2017] فرانكفورت - سبأ:
أعاد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس التأكيد على موقفه الداعم للتيسير النقدي البالغ، وأبقى الباب مفتوحا لزيادة مشتريات السندات إذا اقتضت الضرورة رغم انتعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض.. مؤكداً أن برنامجه لشراء السندات سيستمر عند 60 مليار يورو (69.15 مليار دولار) شهريا حتى 30 ديسمبر مع احتمال التوسع فيه أو تمديده إذا لزم الأمر.

وكان المستثمرون يبحثون عن مؤشرات على ما إذا كان البنك المركزي قد يبدأ تقليص البرنامج منذ قال رئيسه ماريو دراجي أواخر الشهر الماضي إن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو قد تصاحبه تغييرات في السياسة.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر ودائع ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسية له حاليا، عند -0.40 كما كان متوقعا.

واستمر سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة وبقي سعر الإقراض الحدي (أو سعر الاقتراض الطارئ لأجل ليلة واحدة الذي تستخدمه البنوك) عند 0.25 في المائة.
سبأ
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