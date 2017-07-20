تكريم كوكبة من رواد ومبدعي الحركة الثقافية بمحافظة حجة [20/يوليو/2017] حجة - سبأ:

نظم مكتب الثقافة بمحافظة حجة حفلا تكريما لكوكبة من رواد ومبدعي الحركة الثقافية بالمحافظة وذلك بدعم من شركة يحيى سهيل للتجارة.



و في الحفل الذي حضره وكلاء المحافظة إسماعيل المهيم ومحمد القاضي وصادق الأدبعي أشاد وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والإعلام عادل شلي بدور الأدباء والمثقفين والمبدعين في تعزيز الصمود والتلاحم في وجه العدوان وتوحيد الجبهة الداخلية والتصدي للمحاولات الهادفة لتمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات بين أبناء الوطن.



و لفت شلي إلى أن هذا التكريم يعد تدشينا لمرحلة التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص للنهوض بالحركة الثقافية والإبداعية بالمحافظة مثمنا دور مكتب الثقافة وشركة يحيى سهيل في الإعداد لهذا الحفل التكريمي.



من جانبه أشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة سمير النمر إلى أن تكريم رواد الثقافة ومبدعي المحافظة يأتي عرفانا وتقديرا لإسهاماتهم وإبداعاتهم في المجال الثقافي على المستوى المحلي والدولي ... مؤكداً حرص مكتب الثقافة على الإهتمام بتلك النخب الثقافية والإبداعية والعمل على إبرازها في كل المحافل الثقافية.



و في ختام الحفل تم تكريم الادباء والمثقفين والمبدعين بالدروع والشهائد التقديرية والهدايا الرمزية.

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