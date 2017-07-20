إختتام دورة تدريبية للمثقفين الصحيين حول التوعية بوباء الكوليرا في حجة [20/يوليو/2017] حجة - سبأ:

أختتمت بمحافظة حجة دورة تدريبية للمثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين حول التوعية بوباء الكوليرا والوقاية منه عبر النظافة الشخصية والمياه المعقمة والاصحاح وإستخدام الكلور ضمن مشروع "الاستجابة لوباء الكوليرا في المناطق ذات الاولوية " والتي نفذتها منظمة رؤيا أمل الدولية بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.



هدفت الدورة التي استمرت 3 ايام إلى إكساب 30 مشاركا ومشاركة من المثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين بمديريات كحلان الشرف وكعيدنة وافلح اليمن معارف خاصة بوباء الكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه ووسائل إيصال الرسالة التوعوية للمجتمع.



وفي ختام الدورة أكد وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي, أهمية التوعية المجتمعية بمكافحة هذا الوباء وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطره وطرق الوقاية منه والقضاء على مسببات ظهوره ...مشدداً على سرعة نقل ما أكتسبه المشاركون من معارف وأساليب إلى مجتمعاتهم المحلية.



وثمن الوكيل جهود منطمة رؤيا أمل الدولية في مكافحة وباء الكوليرا .. داعياً إلى استمرار هذه الدورات التوعوية لتشمل جميع مديريات المحافظة.

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