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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 04:55:44م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
تحليل عروض شراء أذون خزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1006) وبلغت القيمة الإجمالية للطلبات الفائزة 121 ملياراً و924 مليوناً و830 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  محلي
إختتام دورة تدريبية للمثقفين الصحيين حول التوعية بوباء الكوليرا في حجة
[20/يوليو/2017] حجة - سبأ:
أختتمت بمحافظة حجة دورة تدريبية للمثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين حول التوعية بوباء الكوليرا والوقاية منه عبر النظافة الشخصية والمياه  المعقمة والاصحاح وإستخدام الكلور ضمن مشروع "الاستجابة لوباء الكوليرا في المناطق ذات الاولوية " والتي نفذتها منظمة رؤيا أمل الدولية  بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

    هدفت الدورة التي استمرت  3 ايام إلى إكساب 30 مشاركا ومشاركة من المثقفين الصحيين والعاملين المجتمعيين بمديريات كحلان الشرف وكعيدنة وافلح اليمن  معارف خاصة بوباء الكوليرا ومخاطره وطرق الوقاية منه ووسائل إيصال الرسالة التوعوية للمجتمع.

    وفي ختام الدورة أكد وكيل المحافظة لشؤون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي, أهمية التوعية المجتمعية بمكافحة هذا الوباء وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطره وطرق الوقاية منه والقضاء على مسببات ظهوره ...مشدداً على سرعة نقل ما أكتسبه المشاركون من معارف وأساليب إلى مجتمعاتهم المحلية.

وثمن الوكيل  جهود منطمة رؤيا أمل الدولية في مكافحة وباء الكوليرا .. داعياً إلى استمرار هذه الدورات التوعوية لتشمل جميع مديريات المحافظة.
سبأ
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