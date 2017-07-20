[20/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية ، المرتفعات الجبلية ، الهضاب الداخلية والساحلية من موجه غبار خلال الساعات القادمة .
وأوضح المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن الأقمار الصناعية تبين أن أجزاء من المرتفعات الجبلية و الصحراوية والساحلية ستتأثر بموجة غبار مصدرها صحراء الربع الخالي ووسط الجزيرة العربية .
ودعا المركز كبار السن والأطفال ومرضى الربو والعاملين خلال الفترة المسائية حتى ساعات الصباح الأولى في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار العوالق الترابية حفاظاً على صحتهم .
كما دعا سائقي المركبات في الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية .
وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على المرتفعات الشرقية شبوة والبيضاء وامتدادها إلى الغيظة .
سبأ