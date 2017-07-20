ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 01:22:35م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مركز الأرصاد ينبه من موجة غبار خلال الساعات القادمة
طلاب الشهادة الأساسية ينهون إمتحاناتهم بأمانة العاصمة والمحافظات
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على موقع الطلعة بنجران
الصليب الأحمر: معالجة أكثر من 45 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مركز الأرصاد ينبه من موجة غبار خلال الساعات القادمة
[20/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية ، المرتفعات الجبلية ، الهضاب الداخلية والساحلية من موجه غبار خلال الساعات القادمة .

وأوضح المركز في النشرة الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن الأقمار الصناعية تبين أن أجزاء من المرتفعات الجبلية و الصحراوية والساحلية ستتأثر بموجة غبار مصدرها صحراء الربع الخالي ووسط الجزيرة العربية .

ودعا المركز كبار السن والأطفال ومرضى الربو والعاملين خلال الفترة المسائية حتى ساعات الصباح الأولى في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار العوالق الترابية حفاظاً على صحتهم .

كما دعا سائقي المركبات في الطرقات إلى توخي الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية .

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية على المرتفعات الشرقية شبوة والبيضاء وامتدادها إلى الغيظة .

سبأ
  المزيد من (محلي)
طلاب الشهادة الأساسية ينهون إمتحاناتهم بأمانة العاصمة والمحافظات
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على موقع الطلعة بنجران
الصليب الأحمر: معالجة أكثر من 45 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن
وزير المياه والبيئة يطلع على الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة حجة
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
وفاة وإصابة 62 شخصاً في حوادث الدراجات النارية خلال النصف الأول من شهر يوليو
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبّد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المحاسب القانوني محمد سعيد باكحيل
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
محافظ تعز يزور معسكر التشريفات والقصر الجمهوري وعدة أحياء بالمدينة
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
[20/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة
[19/يوليو/2017]
السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by