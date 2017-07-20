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طلاب الشهادة الأساسية ينهون إمتحاناتهم بأمانة العاصمة والمحافظات
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أنهى طلاب الشهادة الأساسية العامة اليوم بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية الإمتحانات النهائية للعام الدراسي 2016- 2017م.
وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور محمد السقاف خلال تفقده سير إمتحانات الشهادة الأساسية في يومها الأخير بمركز " المستقبل " بأمانة العاصمة لذوي الإحتياجات الخاصة بجهود كل من أسهم في إنجاح إمتحانات الشهادة الأساسية .
واستمع الوكيل السقاف ومعه أعضاء اللجنة العليا للإختبارات أحمد البشري وعلي عباس ومحمد شرف من مدير المنطقة التعليمية بمديرية شعوب عصام العابد والقائمين علي المركز الى شرح حول الجهود المبذولة لإنجاح الإمتحانات ومراعاة الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة.
فيما اعتبر عضو اللجنة العليا للإختبارات أحمد البشري نجاح إمتحانات الشهادة الأساسية إنجاز يضاف إلى رصيد إنجازات الجبهة التربوية في مواجهة العدوان.
رافقه خلال الزيارة عضو اللجنة الفنية مدير القناة التعليمية مصطفى المروني.
سبأ