محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصليب الأحمر: معالجة أكثر من 45 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن







أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معالجة 45 ألفاً و 700 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في إطار استجابتها لتفشي الكوليرا في اليمن وذلك خلال الفترة 9 مايو ـ 4 يوليو الجاري.



وأوضحت اللجنة الدولية في نشرة لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها أنها دعمت 18 مرفقاً صحياً في 12 محافظة يمنية لمعالجة حالات الكوليرا الشديدة.



وأشارت إلى أنها قدمت أكثر من 180 ألف من مواد السوائل الوريدية و250 ألف محلول الإرواء ومضادات حيوية للحالات الشديدة والحوامل والأطفال، كما وزعت أكثر من 225 ألف قرص كلور لإثني عشر مرفقاً صحياً ومحطات توزيع المياه وتبرعت بـ90 ألف قرص كلور و170 كيلوجرام من الكلور إلى 11 مكاناً من أماكن الاحتجاز.



وذكرت اللجنة أن مؤسسات المياه تلقت 535 كيلو جرام من الكلور ، فيما تم التبرع بـ 405 آلاف قرص من الكلور للسكان في محافظة عدن بالإضافة إلى أكثر من مائة ألف قرص كلور للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في صنعاء للمساعدة على كلورة خزانات المياه بالمناطق الريفية، كما قدمت مائة ألف قرص لجمعية الهلال الأحمر اليمني للإستفادة منها أثناء إجراء وتنفيذ حملات التوعية.



ولفتت اللجنة إلى أن تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار الاستجابة لتفشي الوباء للممرضات والأطباء وعمال النظافة والحراس في المراكز والمرافق الصحية وتعريفهم بالتدابير والإجراءات الإحترازية للحد من العدوى.



وبينت اللجنة أن حوالي 363 ألف شخص إستفادوا من جلسات التوعية بوباء الكوليرا التي نفذها أكثر من 250 متطوعاً من جمعية الهلال الأحمر اليمني بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، المحويت، الحديدة، أبين، عدن، حجة، إب ومدينة سيئون.



وقالت " تم تدريب 75 متطوعاً من فروع جمعية الهلال الأحمر اليمني في لحج وذمار والضالع حول التوعية بوباء الكوليرا لتنفيذ جلسات توعوية كلٍ في محافظته".



وقدم موظفو قسم المياه والإسكان العديد من التدخلات في أماكن الإحتجاز من خلال تنظيف تلك المرافق في محافظات إب، الحديدة، حجة، المحويت، عدن وعمران، بالإضافة إلى عمل إصلاحات رئيسية فضلاً عن تنظيف منظومة الصرف الصحي وإزالة أطنان من القمامة.



ووفقاً لنشرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد نفذ قسم الأمن الإقتصادي بالتعاون مع صناديق النظافة في صعدة، عمران، حجة، رداع والحديدة عشر حملات لجمع القمامة ضمن برنامج النقد مقابل العمل الذي تقدمه اللجنة الدولية، إستفاد منها حوالي 840 عاملاً وتم إزالة ورفع ما يقارب من 10 آلاف طن متري من القمامة المكدسة في الشوارع.



وأشارت إلى أنه تم دعم 11 مرفقاً من أماكن الإحتجاز في أكثر المحافظات المتأثرة من خلال إقامة حملات نظافة وجلسات توعوية بمخاطر الكوليرا وتعزيز النظافة الشخصية وتقديم المستلزمات الطبية حسب الحاجة وأقراص الكلور.



وبينت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالكوليرا في 20 محافظة بلغ 356 ألفاً و591 حالة خلال الفترة 27 أبريل إلى 16 يوليو الجاري، فيما بلغ عدد الوفيات ألف و802 حالة.

سبأ [20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ