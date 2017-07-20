محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يطلع على الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة حجة







اطلع وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير على الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة حجة التي سجلت فيها أعلى نسبة وفيات وإصابات على مستوى المحافظات وذلك في إطار زياراته الميدانية للمحافظة تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء.



حيث اطلع وزير المياه وممثل منظمة اليونيسيف رئيس قسم المياه والإصحاح البيئي نصار سيد، على حجم الأضرار التي لحقت بخزانات المياه التي تغذي مدينة عبس والتي استهدفها طيران العدوان السعودي بشكل مباشر.



وتفقد وزير المياه والبيئة ووكيل أول وزارة المياه عبد الغني المداني ووكيل محافظة حجة المساعد الدكتور طه الحمزي وممثلي اليونيسيف، مخيمات النازحين بالمحافظة ومنها مخيم المنجورة بمديرية عبس، واستمع إلى شرح من المسئولين بالمحافظة عن الجهود المبذولة لاحتواء الوباء وكذا احتياجات النازحين بالمخيم.



وزار المهندس نبيل الوزير مستوصف مديرية قفل شمر واطلع على مستوى الخدمات التي تقدم للمرضى، وعدد الحالات المصابة والمشتبه إصابتها والتي بلغت 32 حالة وفاة وأربعة ألف حالة إصابة.



وأكد إهتمام وزارة المياه والبيئة عبر هيئة مياه الريف وهيئة الموارد المائية، في تنفيذ حملة شاملة لتعقيم وكلورة مصادر المياه لتجنب انتقال وباء الكوليرا بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف.



إلى ذلك اطلع وزير المياه والبيئة على الوضع الصحي والبيئي بمديرية الشاهل بالمحافظة.



رافقهم في الزيارة مختصة المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف أحلام المتوكل ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس هادي علي قريعه ورئيس الهيئة العامة لمياه الريف المهندس شهاب ناصر ومدير مديرية عبس مالك ثواب ومدير مديرية قفل شمر عمار الهارب ومدير مديرية الشاهل أحمد المدومي.

سبأ [20/يوليو/2017] حجة - سبأ:سبأ