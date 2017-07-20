براغ: رفض التصديق على معاهدة خدمات نقل جوي مع نظام آل سعود [20/يوليو/2017] براغ ـ سبأ:

رفض مجلس الشيوخ التشيكي مساء أمس التصديق على المعاهدة الخاصة بتقديم خدمات النقل الجوي مع النظام السعودي وذلك بسبب الوضع السيىء لحقوق الإنسان في السعودية.



ووصف النائب فاتسلاف لاسكا من حزب الخضر مملكة بني سعود بأنها “دولة شمولية ليس فيها أي مظاهر للديمقراطية وعدوة لأوروبا” فيما أشار النائب توماش ييرسا من الحزب المدني إلى عمليات الإعدام التي تتم في السعودية في الساحات العامة ورجم الناس بالحجارة .



كما وصف نواب آخرون السعودية بأنها “بلد إشكالي”.



يشار إلى أن النظام السعودي المستند إلى أيديولوجيا وهابية ظلامية يفرض قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة ويمنعها من قيادة السيارة والسفر وسط تجاهل تام من حلفائه في الغرب بسبب العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربطهما.

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