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العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المناطق المأهولة بالسكان في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف عزلة عياش بمديرية منبه محافظة صعدة ، فيما أصيب طفل إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة عكوان بمديرية الصفراء.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية كتاف و مثلها على مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وشن غارة على الأطراف الشرقية لمديرية المتون بمحافظة الجوف.
سبأ