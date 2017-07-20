[20/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
توفي 17 شخصاً من مستخدمي الدراجات النارية و أصيب 45 آخرين في 52 حادث سير وقع في عدد من محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري .
ونقل مركز الإعلام الأمني عن الإدارة العامة للمرور أن الحوادث توزعت بين 28 حادثة صدام دراجات نارية مع سيارات ، 15 حادثة انقلاب دراجات نارية ، تسعة حوادث اصطدام دراجات نارية مع بعضها .
وأرجعت إدارة المرور أسباب حوادث الدراجات النارية إلى السرعة الزائدة والإهمال و التجاوز الخاطئ بالإضافة إلى عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بالقوانين المرورية وآداب الطريق .
سبأ