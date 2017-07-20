عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادة الفلسطينية ترفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى





أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رفض القيادة الفلسطينية كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، ورفض التدخل الإسرائيلي في الدخول والخروج إلى الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك إقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين المسلمين من خلال جنود وشرطة الاحتلال.



وأوضح الهباش في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم “أن وضع سلطة الاحتلال لبوابات إلكترونية وقيام جنود الاحتلال بتفتيش المصلين انتهاك سافر لحرمة الأقصى واعتداء على دور الأوقاف الإسلامية وتدخل وقح في مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه”.. محذرا من استمرار العبث الإسرائيلي والتدخل في شؤون الأقصى وقدسيته .



وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البراق.. مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي التي ترقى لجرائم الحرب.

سبأ [20/يوليو/2017] رام الله - سبأ:سبأ