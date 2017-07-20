ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 12:26:52م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على موقع الطلعة بنجران
الصليب الأحمر: معالجة أكثر من 45 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن
ثلاثة زوارق اسرائيلية تخرق المياه الاقليمية اللبنانية
وزير المياه والبيئة يطلع على الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
ارتفاع صادرات اليابان في يونيو للشهر السابع على التوالي
[20/يوليو/2017] طوكيو - سبأ:


ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 9.7 في المئة في شهر يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6.6 تريليون ين (1ر59 مليار دولار)، في زيادة للشهر السابع على التوالي.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى1.25 تريليون ين، في حين قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 1.3 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6 في المئة لتصل إلى 726.2 مليار ين.

كما ارتفعت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 15.5 في المئة لتصل إلى 6.17 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 439.9 مليار ين في شهر يونيو.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
العراق يخطط لزيادة إنتاج الغاز بحلول نهاية العام الجاري
إنخفاض أسعار الذهب الى 1240 دولاراً للاوقية
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا : نهدف إلى إنتاج 1.25 مليون برميل يومياً
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
محصول القمح في سوريا يرتفع بنسبة12بالمائة في 2017
ارتفاع أسعار النفط مع امتصاص قوة الطلب لوفرة المعروض
الدولار الأمريكي ينخفض اليوم لأدنى مستوى في 10 أشهر
الدولار يتكبد خسائر مع انتعاش تداولات فروق أسعار الفائدة
نمو الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.9 بالمائة في النصف الأول  
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يقترب من الـ 50 دولاراً للبرميل
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
[20/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة
[19/يوليو/2017]
السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by