اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع صادرات اليابان في يونيو للشهر السابع على التوالي





ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 9.7 في المئة في شهر يونيو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 6.6 تريليون ين (1ر59 مليار دولار)، في زيادة للشهر السابع على التوالي.



وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 19.5 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى1.25 تريليون ين، في حين قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.1 في المئة لتصل إلى 1.3 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6 في المئة لتصل إلى 726.2 مليار ين.



كما ارتفعت واردات اليابان الإجمالية بنسبة 15.5 في المئة لتصل إلى 6.17 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 439.9 مليار ين في شهر يونيو.

سبأ [20/يوليو/2017] طوكيو - سبأ:سبأ