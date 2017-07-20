اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العراق يخطط لزيادة إنتاج الغاز بحلول نهاية العام الجاري





يخطط العراق لزيادة حجم الاستثمارات في الغاز المصاحب للنفط الخام لرفع الإنتاج من نصف مليار قدم مكعب قياسية حالياً إلى 1.3 مليار قدم مكعب قياسية يومياً في نهاية العام الجاري.



وقال جبار اللعيبي وزير النفط العراقي على هامش افتتاحه أمس رصيفاً لتحميل الغاز في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة، إن استثمار الغاز سيشهد قفزات كبيرة نهاية هذا العام وستصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً .



وأضاف أن الوزارة تخطط لتعظيم معدلات التصدير من المكثفات وصولاً إلى 50 ألف متر مكعب من المكثفات و5 آلاف طن من الغاز السائل يومياً.



وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً، نتيجة عدم الاستثمار طيلة العقود الماضية، ويعتبر العراق واحداً من أكثر البلدان النفطية تضرراً بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى أقل من /50 دولاراً/ ما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة السنوية، حيث يعتمد على نسبة تتجاوز/90/ بالمائة من إيراداته المالية من النفط.

سبأ [20/يوليو/2017] بغداد - سبأ:سبأ