ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 12:26:52م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم على موقع الطلعة بنجران
الصليب الأحمر: معالجة أكثر من 45 ألف حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن
ثلاثة زوارق اسرائيلية تخرق المياه الاقليمية اللبنانية
وزير المياه والبيئة يطلع على الوضع الوبائي للكوليرا بمحافظة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
نواب ديمقراطيون يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن ترامب
[20/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:


تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا أمس بمذكرة لحجب الثقة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل اتهامات بينها قبوله أموالا من سلطات أجنبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب الديمقراطي ستيف كوهين قوله: إنها “مبادرة للتدخل السياسي” مشيرا إلى أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وإنها لا تعترض عليها.

ورأى كوهين أن “هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ تحمل قيمة رمزية”.

وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي جيمس كومي ودعوة للكشف عن عائداته الضريبية.

وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب او حتى عدم التصويت عليها.

من جهتها علقت عضو الكونغرس جودي تشو بالقول: “لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي”.

وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ.

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز بيو الأميركي للأبحاث أواخر الشهر الماضي أظهر تدهور شعبية الولايات المتحدة بشدة على مستوى العالم في عهد ترامب وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين في بعض الدول لا يثقون على الإطلاق في قدرته على قيادة بلاده واصفين إياه بأنه متكبر ومتعصب وخطر.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
ثلاثة زوارق اسرائيلية تخرق المياه الاقليمية اللبنانية
براغ: رفض التصديق على معاهدة خدمات نقل جوي مع نظام آل سعود
القيادة الفلسطينية ترفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
''واشنطن بوست'':ترامب يغلق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتسليح ''المعارضة السورية''
هزة أرضية بقوة 6ر5 درجات تضرب شمال شرق اليابان
برلمان وحكومة لبنان يدينان عدوانية الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى
الخارجية الألمانية تستدعي سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني
روسيا : الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سورية لا يزال مستقراً رغم الخروقات
سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات
كينيا تعلن وفاة أربعة أشخاص في العاصمة بسبب تفشي الكوليرا منذ شهر مايو الماضي
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المناطق المأهولة بالسكان
[20/يوليو/2017]
اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة مديرية موزع بمحافظة تعز
[20/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
[20/يوليو/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على صعدة
[19/يوليو/2017]
السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by