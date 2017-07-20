عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نواب ديمقراطيون يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن ترامب





تقدم عشرون نائبا ديمقراطيا أمس بمذكرة لحجب الثقة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشمل اتهامات بينها قبوله أموالا من سلطات أجنبية.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب الديمقراطي ستيف كوهين قوله: إنها “مبادرة للتدخل السياسي” مشيرا إلى أنه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وإنها لا تعترض عليها.



ورأى كوهين أن “هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ تحمل قيمة رمزية”.



وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبل أموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي آي جيمس كومي ودعوة للكشف عن عائداته الضريبية.



وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب او حتى عدم التصويت عليها.



من جهتها علقت عضو الكونغرس جودي تشو بالقول: “لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهوري يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعي”.



وينص الدستور في الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ.



وكان استطلاع للرأي أجراه مركز بيو الأميركي للأبحاث أواخر الشهر الماضي أظهر تدهور شعبية الولايات المتحدة بشدة على مستوى العالم في عهد ترامب وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين في بعض الدول لا يثقون على الإطلاق في قدرته على قيادة بلاده واصفين إياه بأنه متكبر ومتعصب وخطر.

سبأ [20/يوليو/2017] واشنطن - سبأ:سبأ