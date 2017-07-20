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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية تكبّد العدو ومرتزقته خسائر فادحة
[20/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن عدداً من الجنود السعوديين قتلوا وجرح آخرون في عمليتين نوعيتين للجيش واللجان استهدفتا تجمعات العدو السعودي في قلل العرج و تبة القمامة بالغاوية في جيزان ، وأسفرتا أيضاً عن تدمير آلية عسكرية واغتنام أسلحة .

 

وأوضح المصدر أن مخزناً للأسلحة في موقع الدفينية بجيزان احترق إثر استهدافه بعدد من قذائف المدفعية ، كما تم استهداف تجمعات الجيش السعودي بموقع الهجلة في نجران .

 

و نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على التبة البيضاء في موقع سلاطح قبالة نجران أدت إلى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان , وتم تفجير آلية عسكرية سعودية في رقابة الحمر ومصرع طاقمها .

 

   وأشار المصدر  إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب ، موقع عرابة بعسير محققة إصابات مباشرة , كما تم إحراق طقم سعودي في منفذ علب .

 

  وأكد المصدر  مصرع وجرح عدد من المرتزقة أثناء اقتحام الجيش واللجان  لمواقعهم في جبل القرن بمديرية نهم , و استهداف تجمعات وتحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية .

 

وأوضح المصدر أنه تم صد محاولة زحف للمرتزقة شرق المخا بمحافظة تعز تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، في حين استهدفت مدفعية  الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في صالة والهاملي.

 ووفقاً للمصدر تم إحراق مدرعة للمرتزقة شرق المخا واستهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في المنطقة نفسها.

 ولفت المصدر إلى  تدمير آلية تقل مرتزقة في منطقة صبرين  بمحافظة الجوف ما أدى إلى مصرع طاقمها.
سبأ
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