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  ثقافة
علماء روس يطورون مضادات حيوية تفتك بالجراثيم المستعصية
[20/يوليو/2017] موسكو - سبأ:


نجح علماء من جامعة موسكو الحكومية من تطوير مضادات حيوية، بإمكانها القضاء على أنواع عديدة من الجراثيم المقاومة للأدوية .

وقال العلماء “إن الدواء الجديد الذي أطلقنا عليه اسم /SkQ1/ يجمع بين خصائص المضاد الحيوي، ومضادات الأكسدة”.

وقد بينت التجارب الأخيرة أن الدواء يسهم بشكل فعال في محاربة الشيخوخة المبكرة، ويسرع من عملية التئام الجروح عند مرضى السكري .

وقال العالم بافل نازاروف، التابع لمعهد أبحاث الدواء في جامعة موسكو الحكومية “إن للدواء قدرة كبيرة على تدمير أغشية الجراثيم المستعصية على أنواع كثيرة من المضادات الحيوية، لقد أثبت فاعليته في محاربة أنواع عديدة من الطفيليات كبكتيريا /Bacillus subtilis/ العصوية الرقيقة، التي غالبا ما تتواجد في التربة، والمكورات العنقودية الذهبية /Staphylococcus aureus/ التي تعيش عادة على جلد الإنسان أو في تجاويف الجهاز التنفسي، وتتسبب بمشكلات صحية خطيرة”.

وأضاف “أنه قادر كذلك على محاربة جرثومة الأمعاء الغليظة أو ما يعرف بـ “Escherichia coli”، والتي تسبب بعض أنواعها إسهالات وآلام معوية حادة”.

يذكر أن المضادات الحيوية تعتبر من أهم المركبات الطبية المستعملة في علاج الكثير من الأمراض الجرثومية وأمراض المناعة، وتقسم هذه المركبات إلى ثلاث فئات: مضادات حيوية طبيعية المنشأ، ومضادات نصف مركبة، ومضادات مركبة .

سبأ
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