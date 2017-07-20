[20/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ، برقية عزاء ومواساة في وفاة أستاذ المحاسبة والمراجعة ، المحاسب القانوني الأول في اليمن محمد سعيد باكحيل الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز سبعين عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .
وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد والأخوين الدكتور عبد الهادي وطه الهمداني بهذا المصاب الأليم , لافتا إلى المكانة الرفيعة التي احتلها الفقيد في مجال المحاسبة والمراجعة ودوره الريادي في خدمة الأجيال وتدريسه هذا التخصص للطلبة أعواما طويلة .
مبتهلا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون ".
سبأ