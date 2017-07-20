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آخر تحديث: الخميس، 20 - يوليو - 2017 الساعة 12:26:52م
مصدر بالخارجية يسخر من أكاذيب إعلام العدوان بشأن إجلاء روسيا لرعاياها من صنعاء
سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية من الأكاذيب والأخبار الملفقة والتحليلات المختلقة التي تتناولها بعض مواقع إعلام العدوان حول إجلاء روسيا الاتحادية لرعاياها من العاصمة صنعاء.
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
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  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة المحاسب القانوني محمد سعيد باكحيل
[20/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ، برقية عزاء ومواساة في وفاة أستاذ المحاسبة والمراجعة ، المحاسب القانوني الأول في اليمن محمد سعيد باكحيل الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز سبعين عاما قضى معظمه في خدمة الوطن .

وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد والأخوين الدكتور عبد الهادي وطه الهمداني بهذا المصاب الأليم , لافتا إلى المكانة الرفيعة التي احتلها الفقيد في مجال المحاسبة والمراجعة ودوره الريادي في خدمة الأجيال وتدريسه هذا التخصص للطلبة أعواما طويلة .

مبتهلا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.." إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ
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