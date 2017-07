Tentative d'infiltration échouée à l'Est de Moka [20/يوليو/2017]

TAIZ, 20 Juillet (SABA)- Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échoué une tentative d'infiltration des mercenaires de l'Alliance de l'agression à l'Est de Moka au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les mercenaires ont été infligés de grandes pertes matérielles et humaines.



La source a affirmé la brulure d'un véhicule appartement aux mercenaires et ciblé un rassemblement appartenant à eux utilisant un missile guidé.



