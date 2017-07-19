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إحراق مخزن أسلحة بالدفينة وعملية هجومية على تبة القمامة بجيزان
[19/يوليو/2017] جيزان - سبأ :
إستهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم مخزن أسلحة للجيش السعودي في موقع الدفينة بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بقصف مدفعي مخزن للأسلحة في موقع الدفينية، ما أدى إلى إحتراق المخزن.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي في تبة القمامة بالغاوية وتدمير آلية عسكرية واغتنام عتاد.
وأكد المصدر مصرع عدد من العسكريين السعوديين في العملية الهجومية على تبة القمامة بجيزان.
سبأ