|
السلطة المحلية بالحديدة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع
[19/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :
أدانت قيادة محافظة الحديدة والسلطة المحلية وهيئتها الإدارية والمكاتب التنفيذية، المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق النازحين من المخا وذوباب بمديرية موزع بتعز.
وأكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة جريمة تضاف إلى جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ويرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني، في ظل صمت وتواطؤ مخزي من قبل المجتمع الدولي وقبله الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية.
وأشار البيان إلى أن إستهداف العدوان للنازحين وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة يؤكد حالة الافلاس والسقوط الإنساني والأخلاقي لدول العدوان.
وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني بمختلف الأسلحة المحرمة دولياً والعمل على محاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب وفقاً للقوانين الدولية.
سبأ