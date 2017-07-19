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التربية تعلن نقل مركز امتحاني بمديرية الفرع بمحافظة إب
[19/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :
أعلنت وزارة التربية والتعليم نقل مركز امتحاني بمحافظة إب.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تقرر نقل مركز التعاون الإمتحاني بمديرية الفرع إلى مركز الامل عزلة المسيل بنفس المديرية بمحافظة إب.
وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركز الامتحاني بمديرية الفرع الانتقال السبت المقبل لتأدية امتحاناتهم بدء من مادة التفاضل والتكامل " علمي " والتاريخ " أبي " في المركز الجديد ..متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ