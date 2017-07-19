ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 09:28:34م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تقرير اللجنة الرئاسية ويشيد بجاهزية الجيش واللجان الشعبية
أشاد المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، بمستوى الجاهزية والروح المعنوية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والشرف .
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
التربية تعلن نقل مركز امتحاني بمديرية الفرع بمحافظة إب
إختتام برنامج تدريبي لكلورة ومسح مصادر المياه في ثلاث مديريات بذمار
تدشين المرحلة الثانية لحملة التعبئة العامة بريمة
برلمان وحكومة لبنان يدينان عدوانية الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
التربية تعلن نقل مركز امتحاني بمديرية الفرع بمحافظة إب
[19/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

أعلنت وزارة التربية والتعليم نقل مركز امتحاني بمحافظة إب.

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تقرر نقل مركز التعاون الإمتحاني بمديرية الفرع إلى مركز الامل عزلة المسيل بنفس المديرية بمحافظة إب.

وأهاب الوكيل السقاف بطلاب وطالبات المركز الامتحاني بمديرية الفرع الانتقال السبت المقبل لتأدية امتحاناتهم بدء من مادة التفاضل والتكامل " علمي " والتاريخ " أبي " في المركز الجديد ..متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
سبأ
  المزيد من (محلي)
إختتام برنامج تدريبي لكلورة ومسح مصادر المياه في ثلاث مديريات بذمار
تدشين المرحلة الثانية لحملة التعبئة العامة بريمة
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
استهداف تحصينات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين بعسير
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد إمتحانات الثانوية بمديرية سنحان(مكتمل)
قيادة السلطة المحلية بالجوف تنعي مدير مكتب الأشغال بالمحافظة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة وكالة الأنباء اليمنية سبأ
عمليتان للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان
العدوان السعودي على اليمن
السلطة المحلية بتعز تدين مجزرة العدوان بحق نازحي مديرية موزع بتعز
[19/يوليو/2017]
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين جريمة العدوان بحق نازحي موزع بتعز
[19/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين والنازحين
[19/يوليو/2017]
العدوان السعودي يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني
[19/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by