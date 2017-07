Le ministre du plan rencontre le représentant de l'UNICEF [19/يوليو/2017]

SANA'A, 19 Juillet. (SABA)-Le ministre du plan et de la coopération internationale AbdulAziz Al-Kumaim a rencontré ce mercredi à Sana 'a le représentant de l'UNICEF auprès du Yémen.



La réunion a porté sur la discussion des questions relatives au renforcement de la coordination entre le ministère et l'UNICEF en matière du sexe , la santé reproductive et l'éducation.



La rencontre a également passé en revue d'un certain nombre de projets mis en œuvre par l'UNICEF en plus des efforts déployés avec d'autres organisations afin de lutter contre la propagation du choléra au Yémen.



Al-Kumaim a affirmé la volonté du gouvernement de fournir toutes les facilités disponibles pour renforcer les activités de l'UNICEF.



