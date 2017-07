Deux opérations militaires de l'armée contre l'armée saoudienne [19/يوليو/2017]





JIZAN, 19 Juillet. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont effectué mercredi deux offensives qualificative contre les sites de l'armée saoudienne à Najran et Jizan.





L'offensive a visé le site Qulal al-Arj à Jizan, causant de lourdes pertes aux matériels militaires de l'armée saoudienne, une source a rapporté à Saba.





Un certain nombre de soldats saoudiens ont été tué et blessé lors de ces opérations, par ailleurs, l'armée et les comités populaires ont fait assaut contre le site al-Taba al-Baidhaa à Najran, ont tué plusieurs soldats saoudiens.







I T



Saba