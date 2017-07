Les forces yéménites attaquent les sites des combattants pro-saoudiens à Nehm [19/يوليو/2017]





SANA'A, 19 Juillet (SABA)- En réponse aux frappes aériennes de la coalition de l'agression dirigée par l'Arabie, les sites des combattants pro-saoudiens ont été pris mercredi d'assaut sur les mains des forces conjointes yéménites dans la région de l'Est de Nehm de la province de Marib, selon un responsable militaire.



L'opération a fait des dizaines de combattants pro-saoudiens entre de morts et de blessés dans la Mountain d'al-Qarn.



Plus tôt aujourd'hui, les forces conjointes yéménites ont lancé une attaque et ont pris d'assaut dans la zone de Nehm de la province de Marib, laissant des dizaines de blessés et de morts des combattants pro-saoudiens.



