Armée pilonne des sites saoudiens à Aser [19/يوليو/2017]



ASER, 19 Juillet (SABA) - La force de missiles de l'armée et des forces populaires ont pilonné des rassemblements de soldats saoudiens dans un certain nombre de sites dans la région d'Aser.



La force de missiles ont ciblé des rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires à la poste frontalier d'Aleb, causant des blessures directes, un responsable militaire à Saba.



Le fonctionnaire a déclaré qu'un véhicule militaire saoudien a été brûlé dans le pilonnage de l'armée et des forces populaires.



L'armée et les forces populaires ont attaqué des rassemblements de soldats saoudiens dans le site d'Arrabah avec des roquettes Katioucha.





