|
إختتام برنامج تدريبي لكلورة ومسح مصادر المياه في ثلاث مديريات بذمار
[19/يوليو/2017] ذمار - سبأ :
اختتمت اليوم بذمار فعاليات برنامج تدريبي لكلورة ومسح مصادر المياه بمديريات وصاب العالي ووصاب السافل وعنس محافظة ذمار .
ينفذ البرنامج فرع الإتحاد العام لنساء اليمن بذمار ضمن مشروع الإستجابة الطارئة للكوليرا الممول من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة وفي إطار جهود منظمات المجتمع المدني للحد من انتشار الوباء.
وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد بذمار فائزة مالك العزاني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج درب فريق ميداني مكون من 58 متطوع ومتطوعة للقيام بعملية كلورة ومسح مصادر المياه في المديريات التي يستهدفها البرنامج بالإضافة الى تنفيذ عملية توعية ميدانية وتوزيع بروشورات لرفع الوعي الصحي في أوساط المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف على مدى شهر 10 آلاف اسرة من خلال تنفيذ حملات توعوية وطبية وإنشاء خمسة مراكز معالجة كوليرا و25 مركز إرواء وتوزيع حقائب نظافة شخصية للحد من انتشار الوباء.
سبأ