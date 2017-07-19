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تدشين المرحلة الثانية لحملة التعبئة العامة بريمة
[19/يوليو/2017] ريمة - سبأ :
دشنت بمحافظة ريمة اليوم المرحلة الثانية لحملة التعبئة والحشد الشعبي على مستوى مديريات المحافظة تحت شعار "ثبات وانتصار".
وفي التدشين الذي حضره محافظ ريمة حسن العمري ألقيت كلمات من وكيل المحافظة محمد الوسد ووكيل محافظة صنعاء طالب دحان ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي .. أكدت أهمية دور المجتمع في التوعية والحشد لتعزيز الجبهة الداخلية.
ودعت الكلمات إلى رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان الذي يستهدف الوطن وأمنه وإستقراره ومكتسباته ومقدراته .. مشيدة بدور أبناء ريمة في التصدي للعدوان مواجهة أي أعمال تستهدف زعزعة أمن وإستقرار مديريات المحافظة.
حضر التدشين القيادات المحلية والتنفيذية والمجتمعية والشخصيات الإجتماعية والمشائخ والعلماء والوجهاء.
سبأ