[19/يوليو/2017] بيروت – سبأ :
دان البرلمان والحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء الممارسات العدوانية للاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى والشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في توصية أقرها البرلمان اللبناني خلال اجتماعه في جلسة تشريعية اليوم وتلاها رئيسه نبيه بري في حين طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ضم الحكومة إلى تبني التوصية.
ودعا البرلمان والحكومة في لبنان "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المناسبة لرفع اليد الاسرائيلية الاحتلالية عن المسجد الاقصى وكنيسة المهد".
وأكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وأدانا الهجمة العنصرية الاستيطانية المتواصلة التي تقوم بها سلطات الإرهاب الرسمية الاسرائيلية.
واكدا أن هدف الاستيطان هو "استكمال تهويد مدينة القدس عبر الاطواق الاستيطانية والحفريات والانفاق أسفل المسجد الاقصى الشريف".
واستنكرا البرلمان والحكومة اللبنانية "مشروعات التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى واجراءات حصاره وزرع الكاميرات والبوابات الالكترونية على مداخله والتصدي للمصلين واصابة خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري بجراح وصولاً إلى اعتقال مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين".
وطالبا منظمات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بـ "اتخاذ القرارات المناسبة لرفع اليد الاسرائيلية الاحتلالية عن المسجد القدسي الشريف وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية خصوصا كنيسة المهد".
كما طالبا الاتحاد البرلماني الدولي وسائر الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية واللغوية بإدانة كافة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية خصوصاً ما يستهدف منها القدس المحتلة.
سبأ