[19/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:
أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية وهيئتها الإدارية والمكاتب التنفيذية بشدة المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بإستهداف منازل لأسر نازحة من المخا وذوباب بمديرية موزع بتعز.
واعتبرت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وحصاره الجائر منذ أكثر من عامين وأربعة أشهر في ظل صمت وتواطؤ مخزي ومعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية.
وقال البيان " من المؤسف أن تحالف العدوان أصبح يرتكب كل جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني ويتعمد إستهداف المدنيين من الأطفال والنساء والإستهداف الممنهج للمنازل والممتلكات العامة والخاصة والمدارس والمستشفيات على مرأى ومسمع من العالم وكل منظماته دون أي خجل أو تردد وبكل جرأة، مستفيداً من الصمت المخزي الذي تقوم به الأمم المتحدة في تغطية جرائمها والتغاضي عنها ووقوفها مع الجلاد ضد الضحية".
وحمّلت قيادات أمانة العاصمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وما يترتب عليها كونها لم تحرك ساكنا لإيقاف العدوان .. مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
سبأ