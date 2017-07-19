رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد صنعاء ـ سبأ:

يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.



وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركين في المعسكر الداخلي والذين سيمثلون اليمن في تصفيات بطولة العالم التي ينظمها الإتحاد الدولي لإلتقاط الأوتاد، خمسة فرسان هم جلال عبد الجليل اليوسفي وبلال أحمد الصبري و جهاد الفائق ومراد محمد الفتيي وشاكر أبو طالب، تحت إشراف المدرب الوطني محمد شذان.



وضمن الفرسان الخمسة مكانهم في قائمة المنتخب الوطني عقب إحرازهم المراكز الأولى في التصفيات الداخلية التي جرت خلال الفترة الماضية بهدف الوصول للتشكيلة المناسبة التي ستمثل اليمن في المحفل الدولي.



وأكد مدرب المنتخب الوطني للفروسية إصرار فرسان المنتخب على خوض التدريبات والمشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال، رغم قصر مدة التدريبات والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان.



وأوضح أن فرسان المنتخب الوطني يخوضون برنامجا تدريبيا مكثفا ومنظما يشتمل على ما يتعلق بسباقات إلتقاط الأوتاد وفقا للقانون الدولي الحديث، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتأكيد جاهزيتهم لخوض غمار المنافسات بثقة وإقتدار، وتمثيل اليمن التمثيل المشرف.



ولفت إلى أن التدريبات تجري في ميداني الفروسية بالكلية الحربية وكلية الشرطة ونادي العاصمة.



فيما أكد عضو إتحاد الفروسية والهجن الدكتور جابر البواب أن فرسان المنتخب لديهم ثقة وإصرار على تحدي الصعاب وتجاوز الصعوبات وخوض منافسات التصفيات بندية وصولا لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الفروسية اليمنية التي كان آخرها إحراز المركز الرابع في البطولة الشاطئية الدولية لإلتقاط الاوتاد في عمان في مارس الماضي.



وأعرب جابر عن شكره وتقديره لجهود قيادة وزارة الشباب ممثلة بالوزير حسن زيد وقطاع الرياضة، في تذليل الصعوبات، لتسهيل إقامة المعسكر التدريبي الداخلي والمشاركة لمنتخب اليمن في التصفيات.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ