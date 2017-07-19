[19/يوليو/2017]
بكين – سبأ :
واصل فريق أرسنال الإنجليزي استعداداته للموسم الكروي الجديد بفوز ثمين (3-2) على بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي لمباراتهما اليوم الأربعاء في بطولة كأس الأبطال الودّية الدولية في الصين.
وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وحقق أليكس إيوبي التعادل لأرسنال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بهدف من كرة رأسية.
وبذلك حافظ ارسنال على سجله خالياً من الهزائم حتى الآن في استعداداته للموسم الجديد وسبق له الفوز 2 - صفر على سيدني الأسترالي و 3-1 على ويسترن سيدني الأسترالي في وقت سابق من الشهر الحالي.
سبأ