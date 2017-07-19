محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من المواضيع المتعلقة بالسلطة القضائية صنعاء - سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري.



ناقش الإجتماع عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال السلطة القضائية وسبل تطوير وتلبية إحتياجات العمل ومعالجة التحديات الراهنة جراء العدوان والحصار الجائر على اليمن.



وأقر المجلس تسكين خريجي الدفعة الـ 18 من المعهد العالي للقضاء، بدرجة قاضي محكمة جزئي وهي درجة مقابلة لدرجتهم الحالية وكيل نيابة عامة (ب) والتي كانت مؤجلة من إجتماع سابق.



واطلع الإجتماع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس القضاء بشأن فوارق مرتبات الدفعة العشرين من خريجي المعهد العالي للقضاء والتي كانت قد أخذت دورها للمراجعة قبل شهرين من قبل المجلس ووزارة العدل والرفع بها لوزارة المالية والمجلس السياسي الأعلى ولا تزال المتابعة مستمرة لدى الجهات المختصة من قبل الأمانة العامة ووزارة العدل لإعتماد الفوارق من وزارة المالية إلى ميزانية السلطة القضائية.



وكان المجلس قد استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر جلسته السابقة.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ