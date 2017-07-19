[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم سير إمتحانات الثانوية بمديرية سنحان وبني بهلول .
واستمع الوكيل عاصم ومعه نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين الجلال ومدير مديرية سنحان وبني بهلول أحمد طاهر نهشل من مدير التربيه بالمديرية صالح الزورقي إلى شرح عن سير العملية الإمتحانية بمراكز مدرسة الشهيد هاني همدان بمنطقه غيمان والشهيد الحماسي بمنطقة الخضراء والفاروق بيت وتر.
وحثا عاصم والجلال الطلاب والطالبات على المثابرة والإجتهاد للحصول على أعلى درجات التفوق ، وأكدا دعم قيادة المحافظة لإنجاح العملية الإمتحانية.
رافقهم خلال الزيارة أمين عام محلي مديرية سنحان وبني بهلول أحسن وهاس.
إلى ذلك تفقد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار اليوم مراكز الجيل الجديد والشهيد الديلمي والفتح شعبان وعمر بن عبدالعزيز للشهادة الثانوية بمديرية بلاد الروس .
وأشاد بمستوى الإنضباط في المراكز الإمتحانية والجهود المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات بما يمكنهم من إستكمال تأدية امتحاناتهم.
سبأ