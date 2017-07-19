ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل (بي بي سي) تكشف للمرة الاولى عن تفاصيل رواتب كبار موظفيها







كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاربعاء للمرة الاولى عن تفاصيل رواتب موظفيها الكبار كالمذيعين ومقدمي البرامج.



وذكرت (بي بي سي) في تقرير نشرته اليوم ان المذيع التليفزيوني كريس إيفانز تصدر القائمة براتب يتراوح بين 2.2 و2.25 مليون جنيه استرليني للعام 2016 /2017م.



كما تصدرت كلوديا وينكلمان النساء الأعلى أجراً براتب يترواح بين 450-500 ألف جنيه استرليني في العام.



وتصدر القائمة خلف إيفانز كل من غاري لينيكر براتب سنوي بلغ مليونا و750 ألف جنيه استرليني تقريباً، ثم غراهام نورتون بنحو 850 ألف جنيه استرليني.



وجاء رابعاً جيريمي فاين براتب 700 ألف جنيه استرليني وفي المركز الخامس جاء جون همفريز بنحو 600 ألف جنيه استرليني سنوياً، ثم جاء سادساً هاو إدواردز براتب 550 ألف جنيه استرليني تقريباً.



وقال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية توني هول إن النسبة تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ "مزيد من الإجراءات وبوتيرة أسرع" لمعالجة قضية المساواة بين الجنسين، لكنه شدد على أن (بي بي سي) "تسير بوتيرة أسرع من أي مؤسسة إعلامية أخرى".



واكد هول رغبته في تحقيق المساواة بين مقدمي البرامج والمذيعين على شاشة الهيئة وأثيرها .. مشيراً إلى أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كانت نسبة النساء من بين العاملين الجدد والموظفين المترقين في التلفزيون والراديو نحو 63 في المائة.



وتابع في تصريحات لـ (بي بي سي) "أدرك تماماً أن هذه المبالغ كبيرة بالنسبة للكثيرين. لكننا مؤسسة إعلامية عالمية، تعمل وسط سوق تنافسي للغاية" .. مضيفاً "علينا أن نكون قادرين على المنافسة، وليس حمقى".

سبأ [19/يوليو/2017] لندن – سبأ :سبأ