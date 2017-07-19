رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق البطولة الكروية على كأس شهداء الوطن بذمار ذمار - سبأ:

انطلقت على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ بمدينة ذمار اليوم البطولة الكروية الأولى على كأس شهداء الوطن لفرق النخبة تحت شعار "ثبات وانتصار "



وفي البطولة أشاد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني بإستمرار تنظيم البطولات الرياضية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.



واعتبر تواصل إقامة الفعاليات الرياضية يؤكد صمود أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة الرياضيين في وجه العدوان السعودي الأمريكي رغم إستهدافه للمنشآت الرياضية ومختلف البنى التحية في البلاد.



فيما أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة حسين الصوفي أن الهدف من إقامة الفعاليات الرياضية، إيصال رسالة لقوى العدوان بصمود الشعب اليمني وإستمرار الحياة رغم العدوان منذ أكثر من عامين .



ولفت إلى أن صمود اليمنيين أمام جرائم العدوان أفشل رهانات تحالف العدوان في تحقيق أي إنجاز يذكر في مختلف الجوانب، بإستثناء إرتكابه أبشع الجرائم والمجازر بحق اليمنيين.



بدوره أوضح مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار منير الشاهري أن 16 فريقا من محافظات ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وأمانة العاصمة يتنافسون على كأس البطولة على مدى أكثر من شهر.



ولفت إلى أن البطولة التي ينظمها مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار بالتعاون مع فرع الإتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة بإشراف مكتب الشباب بالمحافظة تقام خلال الفترة 19 يوليو حتى 22 أغسطس المقبل .



وشهد حفل إفتتاح البطولة عروض قتالية قدمها نخبة من أبرز لاعبي محافظة ذمار ممن يمتلكون سجلا حافلا بالإنجازات الرياضية في عدد من الألعاب القتالية على مستوى الوطن، بالإضافة إلى مرور زهرات يحملن العلم الوطني واستعراض رمزي للفرق المشاركة في البطولة، تلتها مباراة استعراضية بين منتخبي ذمار وأمانة العاصمة .



حضر افتتاح البطولة مدير مكتب الثقافة بذمار محمد العومري ونجم المنتخب الوطني لكرة القدم السابق الكابتن علي النونو وعدد من الرياضيين والمهتمين بالمحافظة.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ