ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 07:34:45م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تقرير اللجنة الرئاسية ويشيد بجاهزية الجيش واللجان الشعبية
أشاد المجلس السياسي الأعلى خلال اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، بمستوى الجاهزية والروح المعنوية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواقع العزة والشرف .
''يوم غضب ''نصرة للقدس والأقصى في محافظات الضفة
دعت الفعاليات الشعبية، والشبابية، والفصائل الفلسطينية كافة، اليوم الأربعاء، إلى يوم "غضب فلسطيني" نصرة للقدس، والأقصى، ورفضا للبوابات الإلكترونية، والإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، على الحرم القدسي الشريف، والقدس القديم
النفط يهبط متأثرا بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وإنتاج أوبك
نخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من تخمة المعروض العالمي من الوقود بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
يخوض المنتخب الوطني للفروسية حاليا ضمن معسكره الداخلي بصنعاء تمارين مكثفة إستعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لإلتقاط الأوتاد ضمن المجموعة الأولى التي ستقام في عمان في أغسطس المقبل.
آخر الأخبار:
برلمان وحكومة لبنان يدينان عدوانية الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تدين مجزرة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
استهداف تحصينات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي
أرسنال الإنجليزي يتغلب على بايرن ميونيخ الالماني 3-2 في كأس الأبطال الودّية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
إنطلاق البطولة الكروية على كأس شهداء الوطن بذمار
[19/يوليو/2017]
ذمار - سبأ:
 انطلقت على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ بمدينة ذمار اليوم البطولة الكروية الأولى على كأس شهداء الوطن لفرق النخبة تحت شعار "ثبات وانتصار "

وفي البطولة أشاد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني بإستمرار تنظيم البطولات الرياضية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.

واعتبر تواصل إقامة الفعاليات الرياضية يؤكد صمود أبناء الشعب اليمني وفي المقدمة الرياضيين في وجه العدوان السعودي الأمريكي رغم إستهدافه للمنشآت الرياضية ومختلف البنى التحية في البلاد.

فيما أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة حسين الصوفي أن الهدف من إقامة الفعاليات الرياضية، إيصال رسالة لقوى العدوان بصمود الشعب اليمني وإستمرار الحياة رغم العدوان منذ أكثر من عامين .

ولفت إلى أن صمود اليمنيين أمام جرائم العدوان أفشل رهانات تحالف العدوان في تحقيق أي إنجاز يذكر في مختلف الجوانب، بإستثناء إرتكابه أبشع الجرائم والمجازر بحق اليمنيين.

بدوره أوضح مدير مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار منير الشاهري أن 16 فريقا من محافظات ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وأمانة العاصمة يتنافسون على كأس البطولة على مدى أكثر من شهر.

ولفت إلى أن البطولة التي ينظمها مكتب الشباب بمديرية مدينة ذمار بالتعاون مع فرع الإتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة بإشراف مكتب الشباب بالمحافظة تقام خلال الفترة 19 يوليو حتى 22 أغسطس المقبل .

وشهد حفل إفتتاح البطولة عروض قتالية قدمها نخبة من أبرز لاعبي محافظة ذمار ممن يمتلكون سجلا حافلا بالإنجازات الرياضية في عدد من الألعاب القتالية على مستوى الوطن، بالإضافة إلى مرور زهرات يحملن العلم الوطني واستعراض رمزي للفرق المشاركة في البطولة، تلتها مباراة استعراضية بين منتخبي ذمار وأمانة العاصمة .

حضر افتتاح البطولة مدير مكتب الثقافة بذمار محمد العومري ونجم المنتخب الوطني لكرة القدم السابق الكابتن علي النونو وعدد من الرياضيين والمهتمين بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
منتخب الفروسية يواصل إستعداداته لتصفيات كأس العالم لإلتقاط الأوتاد
أرسنال الإنجليزي يتغلب على بايرن ميونيخ الالماني 3-2 في كأس الأبطال الودّية
الروسية كوليسنيتشينكو تحرز ذهبية السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للألعاب المائية
مدير النقل في روسيا : الصحفيون سيتنقلون بالقطارات مجاناً خلال مونديال 2018م
الاتحاد الاسباني لكرة القدم يقرر تأجيل قرعة مباريات دوري الدرجة الأولى المحلي
المدرب كونتي يوقع عقد جديد لمدة عامين مع تشيلسي
الروسي كوزنيتسوف يبلغ الدور الثاني لبطولة باشتاد السويدية
اعتقال رئيس الإتحاد الأسباني لكرة القدم في تحقيقات فساد
انسحاب الجزائري مخلوفي من مونديال القوى 2017
فوز البطل الأولمبي فيرتمان بذهبية 10 كيلومترات سباحة في بطولة العالم
العدوان السعودي على اليمن
السلطة المحلية بتعز تدين مجزرة العدوان بحق نازحي مديرية موزع بتعز
[19/يوليو/2017]
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين جريمة العدوان بحق نازحي موزع بتعز
[19/يوليو/2017]
المركز اليمني لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين والنازحين
[19/يوليو/2017]
العدوان السعودي يمعن في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني
[19/يوليو/2017]
مصدر بالخارجية: مجزرة النازحين بموزع استمرارا لانتهاكات العدوان لكافة القيم الإنسانية
[19/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by