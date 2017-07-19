الروسية كوليسنيتشينكو تحرز ذهبية السباحة الإيقاعية في بطولة العالم للألعاب المائية
[19/يوليو/2017] بودابست – سبأ :
أحرزت الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكو الميدالية الذهبية للسباحة الإيقاعية اليوم الاربعاء في البرنامج الاختياري ضمن بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست.
واحتلت سفيتلانا كوليسنيتشينكو المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد (96.1333) نقطة .. تاركة الميدالية الفضية للإسبانية أونا كاربونيل، التي جمعت (95.0333) نقطة.
وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأوكرانية آنا فولوشينا، التي حلت ثالثة برصيد (93.3000) نقطة.
وتعد هذه الذهبية الثالثة لكوليسنيتشينكو في هذه البطولة بعد ذهبية مسابقة السباحة الإيقاعية للبرنامج الفني وذهبية مسابقة الثنائي مع مواطنتها ألكسندرا باتسكيفيتش للبرنامج الفني للسباحة الإيقاعية "التزامنية".
وتستضيف العاصمة المجرية بودابست حالياً فعاليات بطولة العالم للألعاب المائية والتي تستمر منافساتها حتى 30 يوليو الجاري.
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