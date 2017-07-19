محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة وكالة الأنباء اليمنية سبأ صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس اليوم، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ رئيس التحرير ضيف الله الشامي، ونائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس التحرير محمد عبد القدوس.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير الأداء الصحفي والدور الذي تقوم به وكالة الأنباء اليمنية سبأ في تغطية مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية، ودورها الفعال في تعزيز الخطاب الإعلامي الرسمي بما يواكب المتغيرات على الساحتين الوطنية والخارجية.



وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل بالوكالة وما تبذله من جهود لتطوير مستوى الأداء خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالدور التي تقوم به الوكالة في عكس الواقع الذي تمر به البلاد بمهنية ومصداقية من خلال التغطية اليومية لمختلف الفعاليات على المستوى المركزي وأمانة العاصمة والمحافظات.



وأكد الأخ صالح الصماد حرص المجلس السياسي الأعلى على تقديم كافة أوجه الدعم للوكالة كونها المزود الرسمي لمختلف وسائل الإعلام بالأخبار والتقارير والمواد الصحفية، وتعد نافذة اليمن على العالم.



بدوره أشار نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تطوير مستوى الأداء الصحفي، وحشد الجهود والطاقات خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن والتي تستدعي تضافر جهود الجميع.



وأكد على أهمية دور وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها البلاد من وسائل إعلام العدوان من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية التي تمتلكها الوكالة وبما ينسجم وخبراتها المتراكمة في هذا المجال.



فيما عبر رئيس مجلس إدارة الوكالة الحرص على تحري الدقة والمصداقية في التناول للإعلامي لمجمل الأنشطة والفعاليات السياسية والتنموية والإجتماعية والثقافية وغيرها.



وأكد الحرص على توجيه الرسالة الإعلامية المناسبة للمنظمات الدولية والإنسانية بما يسهم في التأثير على مواقفها وتوجهاتها تجاه ما يجري في اليمن، وكذا السعي لتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وفقا للإمكانيات المتاحة.

سبأ [19/يوليو/2017]سبأ