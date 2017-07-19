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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 06:30:43م
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عمليتان للجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان
[19/يوليو/2017]
جيزان - سبأ:
 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عمليتين نوعيتين على مواقع للجيش السعودي في نجران وجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية على قلل العرج في الغاوية بجيزان، خلفت خسائر في عديد وعتاد الجيش السعودي.

وأكد المصدر مصرع وجرح عسكريين سعوديين وإغتنام أسلحة أثناء إقتحام الجيش واللجان الشعبية قلل العرج في الغاوية.

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على التبة البيضاء في موقع سلاطح قبالة نجران .. مؤكدا مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي.

سبأ
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