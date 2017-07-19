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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 06:30:43م
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  رياضة
مدير النقل في روسيا : الصحفيون سيتنقلون بالقطارات مجاناً خلال مونديال 2018م
[19/يوليو/2017]
موسكو – سبأ :
 أعلن مدير مديرية النقل في روسيا تيرينتي ميشيرياكوف اليوم الأربعاء عن تمكين الصحفيين الذين سيغطون مباريات مونديال روسيا 2018م من التنقل بالقطارات مجاناً بين المدن المستضيفة للمونديال .

وقال ميشيرياكوف في تصريحات نقلتها وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء "إن القرار اتخذ حول تنقل الصحافيين مجاناً خلال كأس العالم 2018م".

وكشف ميشيرياكوف أن 355 صحفياً من 103 وكالة إعلامية استفادوا من التنقل بالقطارات المجانية بين المدن الروسية الأربع (موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي) التي استضافت مباريات بطولة كأس القارات في الفترة ما بين 17 يونيو الماضي والـ 2 من يوليو الجاري.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018م باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة الممتدة من 14 يونيو حتى 15 يوليو وستقام مباريات البطولة على 12 ملعباً في 11 مدينة.

سبأ
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