عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الألمانية تستدعي سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني







إستدعت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء السفير التركي في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا امس الثلاثاء ضمن ستة ناشطين آخرين.



وقالت الوزارة الالمانية ان الوزير سيغمار غابريال قرر قطع إجازته وسيجري الخميس مشاورات حول "التحرك والاجراءات التي ينبغي اتخاذها أمام التصعيد الدرامي لأعمال القمع في تركيا".



وأضافت ان "الحكومة الألمانية دعت إلى الإفراج فوراً عن بيتر ستودنر الذي لم يسمح له بالحصول على مساعدة قنصلية.. ممثل الحكومة التركية قال إنه سيتم نقل هذه الرسالة على الفور.. السفير يعرف أننا في غاية الجدية وأن المسألة لا تحتمل التأجيل، وهي ذات طابع عاجل للغاية".



وأمرت محكمة تركية امس الثلاثاء بتمديد حبس ستة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ستودنر ومديرة منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل ايسر بتهمة "ارتكاب جريمة باسم منظمة ارهابية بدون أن يكونوا منتمين اليها".



وفيما أفرج عن أربعة اوقفوا معهم في 5 يوليو الجاري ووضعوا تحت المراقبة، قالت الخارجية الألمانية ان هذه التهمة "لا معنى لها".

سبأ [19/يوليو/2017] برلين – سبأ :سبأ