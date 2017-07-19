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آخر تحديث: الأربعاء، 19 - يوليو - 2017 الساعة 06:13:19م
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مناقشة سبل دعم مؤسسة تنمية القيادات الشابة للمتضررين بصنعاء
[19/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل القطاع الشمالي الشرقي علي الغشمي اليوم سبل دعم مؤسسة تنمية القيادات الشابة للمتضررين والنازحين بالمحافظة بتمويل الاوتشا .

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام المعلومات بالمحافظة علي زيد ونائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين ابراهيم معياد وعدد من قيادات المؤسسة آالية العمل الكفيلة بإيصال المساعدات الغذائية الطارئة للأمن الغذائي المقدمة من المؤسسة والبالغة الف و 620 سلة غذائية للمتضررين والنازحين والأسر اشد فقرا بهمدان.

وفي الاجتماع ثمن الوكيلان عاصم والغشمي جهود المؤسسة ومساهمتها في تخفيف معاناة المتضررين.. داعين المنظمات الأخرى تقديم الدعم للنازحين في مختلف المديريات

حضر الاجتماع منسق البرنامج بالمؤسسة علي المزنعي ومستشار البرنامج نجلاء عبدالكريم والمساعد الاداري بالمنظمة شريف راوية ومدير منظمة مجتمعات قوية علي شروان

سبأ
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